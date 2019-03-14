Почти 5 тысяч федеральных чиновников переедут в офисную башню МФК "IQ-квартал", сообщает "Интерфакс". Переезд ряда органов исполнительной власти в Деловой центр "Москва-Сити" должен позволить сэкономить бюджетные средства.
Глава правительства Дмитрий Медведев приехал в четверг в ММДЦ "Москва-Сити" осмотреть новый комплекс. Премьер-министру показали новые офисы, куда переедут, в частности, центральные аппараты Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минпромторга. Всего порядка 5 тыс. сотрудников.
В качестве нового офиса для федеральных ведомств была выбрана 42-этажная офисная башня многофункционального комплекса "IQ-квартал". Министерские чиновники займут там помещения общей площадью 69 тыс. кв. м.
В настоящее время ведомства занимают 160 тыс. кв. м в разных зданиях Москвы.
В кабмине считают, что создание правительственного комплекса и совместное размещение в нем федеральных органов исполнительной власти будет способствовать экономии бюджетных средств за счет общего сокращения площадей, а также расходов на их эксплуатацию.
Фото: news.myseldon.com
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