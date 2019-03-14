Железную дорогу из Тамани в Крым уложили уже наполовину

Строители железнодорожной части Крымского моста уложили 19 из 38 километров рельсов на обоих направлениях из Тамани в Крым, информирует РИА Новости.

Отмечается, что бригады, которые формируют верхнее строение пути от таманского в сторону керченского берега, к середине марта дошли до "экватора" моста на острове Тузла. Параллельные колеи для движения поездов из Кубани в Крым и обратно укладываются по мере готовности мостовых пролетов.

По сообщению агентства, на мосту укладывают термоупрочненные российские рельсы типа Р65. Пассажирские поезда смогут развивать здесь скорость до 120 км/ч. Скорость грузовых поездов - до 80 км/ч.

Железнодорожная часть должна быть готова к началу эксплуатации к декабрю 2019 года. Транспортный переход через Керченский пролив начали строить в феврале 2016 года. Пропускная способность самого длинного в Европе моста составит ежесуточно до 40 тыс. автомобилей и 47 пар поездов.

Мост из Краснодарского края в Крым является самым протяженным в стране. Его длина составляет 19 километров.

Фото:nahnews.org

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