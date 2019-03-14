Объем международных инвестиций в коммерческую недвижимость в 2018 году достиг рекордного уровня — $1,74 трлн, сообщает РБК. Данный показатель на 4% превышает результат 2017 года — $1,68 трлн.
Главным объектом для глобальных инвестиций оказались США. За прошлый год инвестиции достигли $45 млрд. Причем именно страны Северной Америки стали ключевым источником капитала, увеличившим общую долю инвестиций в коммерческую недвижимость до $546 млрд. То есть на 17% по сравнению с 2017 годом.
Общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость в странах EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) составил $331 млрд. В итоге сокращение составило 10,8% за год.
Как отмечают аналитики, это произошло из-за снижения глобальных и внутренних источников инвестиций и переноса ряда крупных портфельных сделок.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе было заключено сделок на сумму $875 млрд. Для данного региона показатель стал рекордным.
По прогнозам экспертов, в 2019 году инвесторы расширят географию инвестиционных сделок в поисках новых возможностей.
Фото: ubr. ua
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