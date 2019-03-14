Беспилотники "Калашникова" будут мониторить свалки в "умных городах"﻿

Специальные беспилотные летательные аппараты, разработанные концерном "Калашников", смогут отследить несанкционированные свалки и утечки вредных веществ в России в рамках проекта "Умный город", сообщает "Интерфакс".

По словам главы концерна Владимира Дмитриева, в рамках проекта "Умный город" беспилотники помогут в уточнении системы кадастра. А также в понимании того, что происходит на территориях города, на дорогах. Очень важно, что такие аппараты помогут в управлении экологической обстановкой в каждом городе.

Дмитриев подчеркнул, что в беспилотники можно встраивать газоанализаторы и осуществлять мониторинг ситуации. В частности отслеживать утечки метана. Или свалки, которые появляются в городах и раздражают людей.

Напомним, что проект "Умный город" состоит из шести блоков. Он включает в себя задачи по внедрению "умного" ЖКХ, формированию доступной, комфортной и безопасной для среды. А также создание инновационной инфраструктуры, цифровизацию строительства и территориального планирования и развитие транспортных систем.

Фото: acexpert.ru

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