Специальные беспилотные летательные аппараты, разработанные концерном "Калашников", смогут отследить несанкционированные свалки и утечки вредных веществ в России в рамках проекта "Умный город", сообщает "Интерфакс".
По словам главы концерна Владимира Дмитриева, в рамках проекта "Умный город" беспилотники помогут в уточнении системы кадастра. А также в понимании того, что происходит на территориях города, на дорогах. Очень важно, что такие аппараты помогут в управлении экологической обстановкой в каждом городе.
Дмитриев подчеркнул, что в беспилотники можно встраивать газоанализаторы и осуществлять мониторинг ситуации. В частности отслеживать утечки метана. Или свалки, которые появляются в городах и раздражают людей.
Напомним, что проект "Умный город" состоит из шести блоков. Он включает в себя задачи по внедрению "умного" ЖКХ, формированию доступной, комфортной и безопасной для среды. А также создание инновационной инфраструктуры, цифровизацию строительства и территориального планирования и развитие транспортных систем.
Фото: acexpert.ru
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