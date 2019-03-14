Доля "убитых" квартир на "вторичке" Москвы доходит до трети предложения

Доля "убитых" квартир на вторичном рынке Москвы суммарно составляет 26%, размер дисконта на них составляет от 10-ти до 30%, говорится в исследовании компании ИНКОМ-Недвижимость.

Это те квартиры, которые обладают крайне низкими качественными характеристиками в силу самых разных причин. Начиная от особенностей образа жизни их собственников до состояния самого дома.

Эксперты отмечают 5 основных типов такого жилья в старой Москве. Это "бабушкины" квартиры, объекты, в которых проживали люди с алкогольной или наркотической зависимостью. А также квартиры после пожара, после затопления. И недвижимость в ветхих и аварийных домах.

На "бабушкины" квартиры приходится порядка 10% от общего объема предложения в сегменте вторичного жилья Москвы. Их отличает длительное отсутствие ремонта (счет идет иногда на десятки лет), обветшавшие обои и линолеум, устаревшая и грязная сантехника. В среднем "бабушкины" квартиры без ремонта продаются на 10% дешевле лотов с аналогичными параметрами.

Жилье, в которых проживали собственники с алкогольной или наркотической зависимостью и квартиры после пожара или затопления продаются как правило с 30-процентной скидкой по сравнению с рыночной стоимостью.

Ветхое и аварийное жилье составляет примерно 13% вторичного рынка старой Москвы. Но дисконт зависит от перспектив сноса.

Фото: ia41. ru

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