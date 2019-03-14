Рейтинг станций питерского метро по уровню аренды жилья возглавляет "Крестовский остров"

Станция метро "Крестовский остров" уверенно удерживает пальму первенства среди станций питерской подземки по средней стоимости аренды. В этой локации ставки более чем в два раза обгоняют среднегородские, говорится в исследовании портала "МИР КВАРТИР".

Как отмечают эксперты, за аренду средней (не элитной) квартиры в самом престижном и комфортабельном районе города придется выложить порядка 72 тыс. рублей в месяц.

В Центральном районе Питера, включая "Золотой треугольник", аренда обойдется где-то на 20 тыс. рублей дешевле.

Средняя ставка на квартиры в районе центрального пересадочного узла "Гостиный двор" — "Невский проспект" составляет около 52 тыс. рублей в месяц (второе место).

У станции "Адмиралтейская" — почти 51 тыс. рублей в месяц (третье место).

Похожих ежемесячных расходов потребует съемная квартира у станции метро "Чернышевская" в самой спокойной части центра. Проживание чуть в стороне от Невского, рядом с Таврическим садом обойдется в среднем в 50,5 тыс.

Наиболее бюджетные съемные квартиры следует искать в микрорайоне Девяткино на землях Ленобласти. Проживание в районе массового строительства обойдется в среднем в 22 тыс. рублей в месяц. От одноименной станции метро до площади Восстания можно добраться за 25 минут.

Фото: dp.ru

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