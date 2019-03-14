Запрет на хостелы в жилых домах отложили на год﻿

Совет федерации подавляющим большинством голосов отклонил закон о запрете хостелов в многоквартирных домах, пишет "Коммерсант". Сенаторы настаивают, чтобы закон вступил в силу с 1 января 2020 года, а не сразу после публикации.

Законодатели согласны пересмотреть сроки введения новых правил, если сочтут предложения сенаторов обоснованными. Хостельеры надеются, что правительство до конца года сможет подобрать для хостелов новый формат, чтобы сохранить этот вид гостиничного бизнеса.

Отмечается, что сенаторы голосовали не против запрета хостелов, а против сроков его введения. Вместо десяти дней со дня официального опубликования они предложили перенести дату вступления закона в силу на 1 января будущего года.

По убеждению главы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, резкая одномоментная потеря более 50 тысяч мест размещения эконом-класса в хостелах весьма болезненна для туристической отрасли. В том числе для системы бронирования номеров. Владельцам хостелов необходимо дать время, чтобы легализовать свою деятельность с учетом планируемых изменений в законе.

Фото: riavrn.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Сенаторы проголосовали против запрета размещать хостелы в жилых домах

Вслед за хостелами в жилых домах могут запретить бары﻿﻿

Что изменится после запрета на хостелы в жилых домах