Гонконг занял первое место среди мегаполисов мира с самой высокой концентрацией магнатов в сфере недвижимости, информирует ТАСС. В этом городе-гиганте насчитывается 25 сверхбогатых девелоперов, чье личное состояние превышает $1 млрд.
Отмечается, что на всей территории США проживают 26 миллиардеров, сделавших состояние на рынке недвижимости. В Китае число таких магнатов в общей сложности уже достигло 139 человек с совокупным состоянием в $550 млрд.
Вместе с Гонконгом по количеству богатейших девелоперов лидирует Шэньчжэнь (17), Пекин (15) и Гуанчжоу (14).
Затем в списке идут Лондон (14), Шанхай (12), Сингапур (10), Нью-Йорк (9). А также китайский мегаполис Чунцин (7), китайский Фошань (6) и административный центр Тайваня — Тайбэй (6).
Самым богатым магнатом в сфере недвижимости в мире признан глава базирующегося в Шэньчжэне конгломерата Evergrande Сюй Цзяинь. Состояние магната оценивается в $37 млрд.
В России авторы исследования насчитали пять миллиардеров-девелоперов — столько же, сколько в Австралии и Канаде.
Фото: varlamov.ru
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