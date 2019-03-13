Испанская полиция на данный момент не нашла признаков насильственной смерти на теле бывшего гражданского мужа певицы Лолиты Милявской Арнольда Спиваковского (Тамма), информирует РИА Новости.
Тело мужчины обнаружили в жилом доме в Марбелье. Полицейские подтвердили, что личность погибшего в доме мужчины установлена. Он опознан как Арнольд Спиваковский. В скором времени будет проведена аутопсия. Причины его смерти выясняются.
Звезда российской эстрады певица Лолита в социальных сетях подтвердила факт смерти своего бывшего гражданского мужа.
Ранее сообщалось, что в 2017 году в рамках операции "Олигарх" в Испании были задержаны 11 человек. В их числе был директор сети гостиниц Арнольд Спиваковский (Тамм). Задержанных подозревали в связях с Солнцевской и Измайловской ОПГ.
Следствие предполагает, что подозреваемые отмыли 30 миллионов евро, незаконным путем полученные в России.
В прошлом году Спиваковского отпустили под залог на время рассмотрения дела.
Фото: rosotkat.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Лолита Милявская: Скандал Маруани с Киркоровым пахнет бредом
|Лолита Милявская объявила Крым частью Украины
Лолита Милявская: Я горжусь, но меня многое не устраивает в моей стране
Наши жилища обложили со всех сторон - Лолита Милявская
Примечательно, что одно из пророчеств знаменитого французского фармацевта и алхимика на текущий год уже сбылось.
Резолюция включает предложения остановить "Северный поток - 2", предусмотреть расширение санкций, а также не считать Россию стратегическим партнером.
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев считает, что россияне переплачивают за услуги ЖКХ в два раза больше, чем необходимо.
О своеобразной боязни Запада по отношению к России, ее мощи, ее просторам и ее духовному потенциалу "Правде.Ру" рассказал эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорь Николайчук.