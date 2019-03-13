Причина смерти бывшего мужа певицы Лолиты еще не названа﻿

Испанская полиция на данный момент не нашла признаков насильственной смерти на теле бывшего гражданского мужа певицы Лолиты Милявской Арнольда Спиваковского (Тамма), информирует РИА Новости.

Тело мужчины обнаружили в жилом доме в Марбелье. Полицейские подтвердили, что личность погибшего в доме мужчины установлена. Он опознан как Арнольд Спиваковский. В скором времени будет проведена аутопсия. Причины его смерти выясняются.

Звезда российской эстрады певица Лолита в социальных сетях подтвердила факт смерти своего бывшего гражданского мужа.

Ранее сообщалось, что в 2017 году в рамках операции "Олигарх" в Испании были задержаны 11 человек. В их числе был директор сети гостиниц Арнольд Спиваковский (Тамм). Задержанных подозревали в связях с Солнцевской и Измайловской ОПГ.

Следствие предполагает, что подозреваемые отмыли 30 миллионов евро, незаконным путем полученные в России.

В прошлом году Спиваковского отпустили под залог на время рассмотрения дела.

Фото: rosotkat.ru

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