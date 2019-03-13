Глава питер﻿ского Фонда помощи пенсионерам обвиняется в краже квартир

Красносельский районный суд Петербурга в среду заключил под стражу гендиректора ООО "Фонд социальной помощи пенсионерам" Анастасию Королеву, информирует ТАСС. Ее обвиняют в мошенничестве с квартирами ветеранов.

Как сообщили в пресс-службе судов Петербурга, Красносельский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Анастасии Королевой до 6 мая.

Следствие настаивало на аресте подозреваемой, поскольку Королева проверяется на причастность к совершению еще не менее 20 аналогичных преступлений. А также убийств.

По фактам следствия возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Накануне оперативники задержали трех человек по этому делу.

Ранее сообщалось, что злоумышленники с помощью рекламы в СМИ, а также используя ООО "Фонд социальной защиты пенсионеров", находили одиноких пожилых людей, владеющих дорогими квартирами. После чего, пользуясь доверчивостью лиц преклонного возраста, убеждали их подписывать договоры купли-продажи и дарения своего жилья.

Фото: hg39.ru

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