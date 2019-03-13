Купеческий особняк 19-го века в Карелии выставили на продажу за 7 млн рублей﻿

В Карелии выставили на продажу "Дом жилой купца Базегского", расположенный в Пудоже, сообщает "Невские новости". Дом является объектом культурного наследия. Это накладывает на будущего владельца особые обязательства.

Отмечается, что начальная цена продажи — 7 млн 100 тыс. рублей. Общая площадь здания — 791,4 кв. м. Дом отапливается, есть канализация, водопровод и электроосвещение.

Дом купца Базегского был построен в конце 1870-х годов. До начала ХХ в. особняк Базегских был единственным каменным жилым домом в Пудоже. В период советского времени здание внутри неоднократно перестраивалось. Первоначальная планировка практически не сохранилась.

В частности, утрачены кафельные печи. Исчезла лепнина, украшавшая интерьеры дома. С 1918 года в здании располагался Пудожский детский дом.

Портал Республиканского Центра по государственной охране объектов культурного наследия сообщает, что "Дом Базегских" представляет историко-архитектурную ценность как пример купеческого особняка. Он построен в традициях позднего классицизма, с хорошо сохранившимся экстерьером и историческим парком.

Фото: karelinform.ru

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