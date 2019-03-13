Смольный проверит дом престарелых из-за лишения жилья пенсионеров

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга начал проверку подведомственного ему "Дома ветеранов войны и труда №1" в Павловске, сообщает ТАСС. Туда, по версии следствия, мошенники отправляли лишенных квартир пожилых людей.

Как сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Петербургу, после личного приема граждан председателем СК РФ Александром Бастрыкиным, было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

Как следует из материалов следствия, злоумышленники с помощью рекламы по телевидению и радио, а также используя ООО "Фонд социальной защиты пенсионеров", находили одиноких пенсионеров с дорогими квартирами. Мошенники убеждали их подписывать договоры купли-продажи и дарения своего жилья. При этом утверждали, что их квартиры перейдут в собственность государства.

Затем стариков помещали в "Дом ветеранов войны и труда № 1". Принадлежащие им квартиры присваивались.

В комитете также уточнили, что ветераны и пенсионеры могли устроиться в социальное учреждение только через территориальный отдел социального обслуживания населения. По закону квартира пенсионера не должна переходить в собственность городских властей.

Фото: mybiysk.ru

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