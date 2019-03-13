Индустриальный парк "Феодосия" создадут в Крыму﻿

Региональная служба капитального строительства и симферопольская компания "Монолит" заключили договор на создание индустриального парка "Феодосия" на юго-востоке полуострова, информирует "Интерфакс".

Контрактные инвестиции составят 1,176 млрд рублей. Зарегистрированная в июле 2013 года ГИП "Монолит" занимается строительством. Бенефициаром компании является Александр Родионов.

Как сообщалось ранее, индустриальный парк площадью около 122,4 га планируется возвести на двух земельных участках в районе феодосийского села Насыпное. Строительно-монтажные работы должны быть выполнены не позднее конца 2020 года.

Власти Крыма отмечают, что парк в основном будет специализироваться на логистике, хранении и переработке овощей и фруктов.

Финансировать работы по созданию парка будут за счет субсидий Крыму из федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития региона.

Фото: crimea.kp.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Половина новостроек Крыма раскупается жителями регионов

"Вторичка" в Крыму дорожает быстрее московской﻿﻿

Госпрограмма развития Крыма подорожает еще на 50 миллиардов рублей

Крымскому мосту дали гарантию в сто лет﻿