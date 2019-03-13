Региональная служба капитального строительства и симферопольская компания "Монолит" заключили договор на создание индустриального парка "Феодосия" на юго-востоке полуострова, информирует "Интерфакс".
Контрактные инвестиции составят 1,176 млрд рублей. Зарегистрированная в июле 2013 года ГИП "Монолит" занимается строительством. Бенефициаром компании является Александр Родионов.
Как сообщалось ранее, индустриальный парк площадью около 122,4 га планируется возвести на двух земельных участках в районе феодосийского села Насыпное. Строительно-монтажные работы должны быть выполнены не позднее конца 2020 года.
Власти Крыма отмечают, что парк в основном будет специализироваться на логистике, хранении и переработке овощей и фруктов.
Финансировать работы по созданию парка будут за счет субсидий Крыму из федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития региона.
Фото: crimea.kp.ru
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