Экотехнопарк появится на юге Кольского полуострова

Экотехнопарк планируется построить в южной части Кольского полуострова, информирует "Интерфакс". Его построят по аналогии с комплексом по сортировке твердых коммунальных отходов (ТКО), запущенным в конце 2018 года вблизи поселка Междуречье под Мурманском.

По сообщению пресс-службы АО "Управление отходами", мусоросортировочный комплекс для южной части региона планируется разместить в районе Мончегорска. Помимо этого три мусороперегрузочные станции расположатся в Апатитах, Ковдоре и Полярных Зорях.

Стоимость проекта оценивается в 754 млн рублей. После выполняя комплекса необходимых мероприятий по формированию всех земельных участков, специалисты регионального министерства природных ресурсов и экологии приступят к подготовке концессионного соглашения, отмечается в сообщении. При этом планируемые сроки создания экотехнопарка на юге Заполярья не уточняются.

Также планируется строительство в Мурманской области установки по производству из твердых коммунальных отходов RDF-топлива и использования его в энергетике региона.

Фото: yunitskiy.com

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