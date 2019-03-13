Сенаторы проголосовали против запрета размещать хостелы в жилых домах

Совет Федерации отклонил законопроект, который запрещает размещать хостелы в жилых домах, после того, как 151 сенатор проголосовал против его принятия. В поддержку законопроекта высказались только два сенатора.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уточнила пояснила позицию Совфеда. По ее словам, сенаторы поддерживают инициативу Государственной думы, однако депутаты установили слишком маленький срок для вступления закона в силу. Матвиенко предложила, чтобы закон вступил в силу с 1 января 2020 года. Это необходимо для того, чтобы малый и средний бизнес смог перестроиться под новое законодательство.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что изменится после запрета на размещение хостелов в жилых домах. Ранее депутаты хотели внести в законодательство понятие "хостел" и разработать условия для их организации.

Фото: booking.com

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