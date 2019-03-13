Рекордно дорогая московская квартира выставлена на продажу за 3 млрд рублей

Самая дорогая квартира в Москве продается за 3 миллиарда рублей, сообщает "ЦИАН". Это трехуровневый пентхаус на высоте птичьего полета. Он находится он на Мосфильмовской на отметке в 200 метров над землей.

Как отмечается в исследовании компании, площадь квартиры составляет 1,97 тысячи квадратных метров. Продается жилье без отделки, но с эксклюзивным дизайн-проектом от архитектора. В трехуровневый пентхаус ведет приватный лифт из частной входной группы и обособленного парковочного блока на 8 машиномест.

Правда, в отличие от апартаментов в "Башне Федерация", находится он на 160 метров ниже — на высоте в 200 метров.﻿

Второе и третье места в рейтинге самых дорогих квартир в Москве на сегодняшний день занимают трехуровневое жилое пространство на 95, 96 и 97 этажах комплекса "Башня Федерация" в ММДЦ "Москва-Сити" за 2,6 млрд рублей и пентхаус в клубном доме "Гранатный Палас" за 2,37 млрд рублей.

Как отмечают эксперты, за последний год самые дорогие квартиры столицы снова немного снизились в цене. Средний "квадрат" в первой десятке лотов с самыми высокими ценниками подешевел на 3,5%. Средний чек жилья в топ-10 снизилась на 10,4%.

Фото: the-village.ru

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