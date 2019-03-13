Москва откроет сеть геронтологических центров из-за увеличения числа пожилых людей﻿

Столичные власти обсуждают идею создания сети геронтологических центров на деньги частных инвесторов, сообщает РБК. Ожидается, что в ближайшие годы число пожилых людей в столичном мегаполисе вырастет на 500 тыс. человек.

По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, в кулуарах международного форума недвижимости MIPIM в Каннах озвучили такой проект в рамках программы реновации здравоохранения в столице. "Есть запросы от частных инвесторов, в частности в области здравоохранения", — отметил чиновник.

По его словам, это одна из самых привлекательных ниш для инвесторов в связи с тем, что в ближайшие годы число пожилых людей в столице вырастет минимум на полмиллиона человек.

Город готов выделить инвесторам земли под строительство новых объектов, либо передать уже готовые объекты недвижимости для реконструкции под дома для престарелых.

Как отмечают эксперты, эта проблема актуальна для всей страны. Старшее поколение стареет быстрее, чем пожилое население за рубежом в силу географических условий, медицинского обслуживая, лекарственного обеспечения.

Фото: 50plus.ru

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