Бывший доходный дом XX века постройки на Малой Бронной улице в Москве признали памятником архитектуры, информирует портал столичной мэрии. По инициативе жителей на здании были отреставрированы исторические вывески 1920-х годов.
Сообщается, что в шестиэтажном здании в неоклассическом стиле ранее сдавались в аренду квартиры. А также находились торговые лавки и мастерские. На первом этаже до сих пор работает открытая здесь более века назад аптека.
В настоящее время по решению столичных властей бывший доходный дом на Малой Бронной улице внесен в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Здание было возведено в 1913 году по проекту архитектора Сигизмунда Вульфсона.
Дом остается жилым. Фасады здания, а также угол дома на пересечении улиц украшают трехгранные выступы, которые завершаются на уровне шестого этажа аттиками с лепными масками.
Между четвертым и пятым этажом эркеры декорированы барельефами. До сих пор сохранились отдельные элементы первоначального декора интерьеров. Само здание расположено на пересечении Малой Бронной улицы и Спиридоньевского переулка.
Это одна из архитектурных достопримечательностей района Патриарших прудов, говорится в сообщении.
Фото: mosday.ru
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