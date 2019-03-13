Хранилище Третьяковки и ГМИИ имени Пушкина разместят в Коммунарке﻿

На возведение фондохранилища для федеральных и городских музеев на территории Новой Москвы в Коммунарке будет потрачено 10 млрд рублей, пишет "Коммерсант". Финансирование будет осуществляться из федерального и московского бюджетов.

Необходимость строительства такого комплекса объясняется острой нехваткой экспозиционных площадей на основных музейных площадках.

По словам руководителя департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, музейный комплекс появится около будущей станции метро "Коммунарка". Точные сроки пока не названы.

Как сообщалось ранее, АДЦ в поселке Коммунарка полностью будет готов к 2030 году.

Известно, что административно-деловой центр "Коммунарка" разместится на земельном участке площадью 550 га. На этой территории планируется построить около 5 млн кв. м недвижимости. Из них 1,3 млн кв. м придется на жилье и 1,7 млн кв. м — на общественно-деловую застройку.

Помимо этого, здесь разместятся помещения префектуры ТиНАО и корпуса филиала Российской государственной библиотеки.

Фото:meduza.io

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