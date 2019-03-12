Наследники Владимира Этуша готовятся к борьбе за недвижимость﻿

Один из самых популярных артистов страны, всенародный любимец Владимир Этуш, ушедший из жизни 9 марта на 97-м году жизни, был женат четыре раза, сообщает портал Дни. ру. СМИ уже назвали возможных наследников великого актера.

На данный момент неизвестно, оставил ли артист завещание и на кого он переписал свою недвижимость. Но скорее всего, на наследство Этуша будут претендовать несколько человек из семейного круга.

Законную долю могут потребовать 52-летняя вдова Елена Горбунова и 63-летняя дочь артиста Раиса Этуш. Предполагается, что Этуш мог не забыть и про своего внука, которого назвали в честь него.

Сообщается, что отношения Этуша с Раисой были разорваны после того, как она продала его квартиру в "доме поэтов". Жилье располагалось на берегу водохранилища рядом с поселком Икша под Москвой. Соседями Этуша по этой квартире были, в частности, Иннокентий Смоктуновский, Эльдар Рязанов, Людмила Касаткина, Петр Тодоровский, Игорь Шаферан, Леонид Дербенев.

В 2000 году после смерти жены Нины Крайновой Этуш остался один. Но через три года решил снова жениться. Причем его не смутила разница с женой в 42 года. Именно в то время его дочь Раиса и продала недвижимость. Это Этуш расценил как предательство.

При этом Раиса Этуш не нуждалась в жилплощади. После родов внука актер выхлопотал ей в престижном доме Управления делами президента однокомнатную квартиру.

В настоящее время полный размер активов, оставшихся после Этуша, неизвестен. Но СМИ уже сейчас предполагают, что вдова и дочь начнут долгую судебную тяжбу за свои права. И наверняка, по сложившейся традиции, это выплеснется в студии популярных ток-шоу.

Фото: dni.ru

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