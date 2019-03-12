Мошенники из "Фонда социальной защиты пенсионеров" отбирали у стариков квартиры

Задержаны трое мошенников, которые обманывали одиноких пенсионеров и отбирали у них квартиры в Петербурге, информирует РИА Новости.

Трое фигурантов уголовного дела — директор "Фонда социальной защиты пенсионеров" Анастасия Королева, сотрудник этого же фонда Дмитрий Чернов и неработающий Алексей Фомин задержаны по делу о мошенничестве в отношении пожилых жителей Северной столицы.

Следствие в ближайшее время планирует предъявить им обвинение. Как отмечается в материалах дела, злоумышленники с помощью "Фонда социальной защиты пенсионеров" находили одиноких пенсионеров, имеющих дорогое жилье.

После этого, пользуясь доверчивостью пожилых людей, убеждали их подписывать договора купли-продажи и дарения квартир, в соответствии с которыми указанные квартиры якобы становились собственностью государства.

Вслед за этим пенсионеров помещали в подконтрольное злоумышленникам государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Дом ветеранов войны и труда №1". Недвижимость мошенники оформляли на себя.

По данным следствия, в период с 2017 по 2018 годы члены ОПГ обманом приобрели права на шесть квартир потерпевших. Предварительный ущерб оценивается в 22,5 миллиона рублей. По данным СК РФ, в составе ОПГ было не менее 10 участников.

Фото: mayaksbor.ru

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