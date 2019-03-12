Село поднимут льготной ипотекой под 1% годовых﻿

Для улучшения жилищных условий сельского населения в России предложили запустить программу льготной ипотеки. Соответствующий законопроект внес в Госдуму Минсельхоз, сообщает "РИА Недвижимость".

Внедрение льготной сельской ипотеки необходимо для решения задач целевой программы "Федеральные мероприятия по комплексному развитию сельских территорий".

По замыслу законотворцев, ипотечные кредиты на жилье в сельской местности предлагается выдавать по ставке не выше 1% годовых. Для реализации данной программы предлагается предоставлять кредиты российским банкам и АО "Дом.РФ" на возмещение недополученных ими доходов.

Предполагается, что ввод жилья, приобретенного или построенного с привлечением программы сельской ипотеки, в 2020 году составит 552,3 тыс. кв. м. Дальше объемы такого жилья по новой ипотечной программе будет возрастать ежегодно примерно на 100 тыс. кв. метров вплоть до 2015 года.

Фото: realty.vesti.ru

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