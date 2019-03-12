Для улучшения жилищных условий сельского населения в России предложили запустить программу льготной ипотеки. Соответствующий законопроект внес в Госдуму Минсельхоз, сообщает "РИА Недвижимость".
Внедрение льготной сельской ипотеки необходимо для решения задач целевой программы "Федеральные мероприятия по комплексному развитию сельских территорий".
По замыслу законотворцев, ипотечные кредиты на жилье в сельской местности предлагается выдавать по ставке не выше 1% годовых. Для реализации данной программы предлагается предоставлять кредиты российским банкам и АО "Дом.РФ" на возмещение недополученных ими доходов.
Предполагается, что ввод жилья, приобретенного или построенного с привлечением программы сельской ипотеки, в 2020 году составит 552,3 тыс. кв. м. Дальше объемы такого жилья по новой ипотечной программе будет возрастать ежегодно примерно на 100 тыс. кв. метров вплоть до 2015 года.
Фото: realty.vesti.ru
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