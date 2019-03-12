Право парковаться во дворе своего дома подтвердил Верховный суд﻿﻿

Собрание автовладельцев многоквартирного дома не имеет права запретить пользоваться парковкой одному из соседей. К такому выводу пришел Верховный суд, пишет "Российская газета".
В суде заявили, что собственнику квартиры принадлежит безусловное и неотчуждаемое право на пользование общим имуществом в многоквартирном доме.
Подтверждение этого права было озвучено в результате рассмотрения случая, связанного с парковкой около своего собственного дома собственницы автомобиля. Соседи жительницы многоэтажки запретили парковать во дворе ее личный транспорт.
Такое решение собрание автовладельцев дома приняло из-за того, что, по их мнению, женщина парковалась неправильно. В итоге у нее забрали брелок, которым можно открыть шлагбаум, и вернули ей взнос на парковку.
Гражданка с таким решением соседей не согласилась и обратилась с иском в районный суд. Но проиграла его. В районном суде заявили, что доказательств препятствия ответчиком в доступе к принадлежащему истице жилищу не представлено. А запрет на пользование парковкой законно установлено решением общего собрания.
После этого женщина обратилась в Верховный суд. В итоге было вынесено решение о том, что собственнику квартиры принадлежит безусловное и неотчуждаемое право на пользование общедомовым имуществом.
Причем Верховный суд указал, что существует перечень органов управления кооператива, который приведен в Жилищном кодексе и считается исчерпывающим. Никакого общего собрания автовладельцев в этом списке не значится.
Фото: youtube.com
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