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Источник Правда.Ру

Право парковаться во дворе своего дома подтвердил Верховный суд﻿﻿

Недвижимость

Собрание автовладельцев многоквартирного дома не имеет права запретить пользоваться парковкой одному из соседей. К такому выводу пришел Верховный суд, пишет "Российская газета".

Право парковаться во дворе своего дома подтвердил Верховный суд﻿﻿. 400515.jpeg

В суде заявили, что собственнику квартиры принадлежит безусловное и неотчуждаемое право на пользование общим имуществом в многоквартирном доме.

Подтверждение этого права было озвучено в результате рассмотрения случая, связанного с парковкой около своего собственного дома собственницы автомобиля. Соседи жительницы многоэтажки запретили парковать во дворе ее личный транспорт.

Такое решение собрание автовладельцев дома приняло из-за того, что, по их мнению, женщина парковалась неправильно. В итоге у нее забрали брелок, которым можно открыть шлагбаум, и вернули ей взнос на парковку.

Гражданка с таким решением соседей не согласилась и обратилась с иском в районный суд. Но проиграла его. В районном суде заявили, что доказательств препятствия ответчиком в доступе к принадлежащему истице жилищу не представлено. А запрет на пользование парковкой законно установлено решением общего собрания.

После этого женщина обратилась в Верховный суд. В итоге было вынесено решение о том, что собственнику квартиры принадлежит безусловное и неотчуждаемое право на пользование общедомовым имуществом.

Причем Верховный суд указал, что существует перечень органов управления кооператива, который приведен в Жилищном кодексе и считается исчерпывающим. Никакого общего собрания автовладельцев в этом списке не значится.

Фото: youtube.com

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