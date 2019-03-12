Детские площадки во дворах жилых домов оснастят видеокамерами

Депутаты столичного парламента одобрили идею установки во дворах жилых домов камер видеонаблюдения, информирует "Интерфакс". Вопрос обсуждался в рамках "круглого стола", посвящённого безопасности на детских площадках.

По словам депутата Мосгордумы Степана Орлова, вопрос видеонаблюдения все участники поддержали. "В одночасье на всех детских площадках видеокамеры не появятся, но начнём проработку", — отметил депутат.

Департаменту информационных технологий и департаменту региональной безопасности поручили подключиться и посмотреть, сколько это может стоить, какие необходимо решить технологические вопросы для обеспечения электроэнергии и установки камер видеонаблюдения.

По мнению Степана Орлова, вопрос о тревожных кнопках "более спорный", поскольку это может привести к многочисленным несанкционированным звонкам.

С другой стороны, необходимо учесть, что действующие во дворах камеры не имеют возможности кругового наблюдения и не позволяют наблюдать за всей территорией на детских площадках.

В настоящий момент в Москве в единую городскую систему видеонаблюдения подключено 167 тысяч камер. Из них во дворах — 19 940 камер. Они покрывают дворовые территории на 60%. С помощью видеокамер просматривается примерно треть всех детских площадок в столице.

Фото: inkotelniki.ru

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