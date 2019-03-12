Капитальный ремонт пройдет в 600 многоквартирных домах и в 200 дворах Сахалинской области в этом году в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", информирует ТАСС,
Как сообщает портал правительства региона, в этом году будут благоустроены общественные территории во всех муниципальных образованиях области.
Отмечается, в 2018 году капремонт домов и дворов проводился в объемах, вдвое меньших запланированного на 2019 год. Теперь в рамках нацпроекта предполагается повысить индекс качества городской среды в области к 2024 году со 100% до 130%".
Напомним, что нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Формирование комфортной городской среды". Нацпроект рассчитан до 2024 года.
Также стало известно, что в 2019 году на Сахалине и Курилах в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» отремонтируют 35 км дорог. На это выделят около 17 миллионов рублей. Помимо этого, в регионе в 2019 году планируется ввести в эксплуатацию три моста.
Фото: meduza.io
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