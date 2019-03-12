Название для самой высокой в Европе 104-этажной жилой башни выберут с помощью голосования на портале "Активный гражданин", информирует ТАСС. Небоскреб будет построен через пять лет на территории комплекса "Москва-Сити".
По словам заммэра Москвы Марата Хуснуллина, названия пока нет. "Предлагаю придумать название, — можем проголосовать на "Активном гражданине". Мы считаем, что все-таки башня — самая высокая жилая в Европе — должна иметь достойное название", — отметил чиновник.
Хуснуллин уточнил, что площадь строения составит около 300 тыс. кв. м. В проект будет инвестировано около 30 млрд рублей. Работы ведет городская инжиниринговая компания "Мосинжпроект".
"К строительству этой башни мы уже приступили, ее высота составит 405 метров. В составе комплекса появятся и офисы, и жилье. Таким образом, башня станет самой высокой жилой башней в Европе", — подчеркнул заммэра.
Как сообщалось ранее, возведение объектов центрального ядра ММДЦ "Москва-Сити" планируется завершить к 2014 году.
Фото: ludirosta. ru
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