Москвичи выберут название новой башни в "Москва-Сити"﻿﻿

Название для самой высокой в Европе 104-этажной жилой башни выберут с помощью голосования на портале "Активный гражданин", информирует ТАСС. Небоскреб будет построен через пять лет на территории комплекса "Москва-Сити".

По словам заммэра Москвы Марата Хуснуллина, названия пока нет. "Предлагаю придумать название, — можем проголосовать на "Активном гражданине". Мы считаем, что все-таки башня — самая высокая жилая в Европе — должна иметь достойное название", — отметил чиновник.

Хуснуллин уточнил, что площадь строения составит около 300 тыс. кв. м. В проект будет инвестировано около 30 млрд рублей. Работы ведет городская инжиниринговая компания "Мосинжпроект".

"К строительству этой башни мы уже приступили, ее высота составит 405 метров. В составе комплекса появятся и офисы, и жилье. Таким образом, башня станет самой высокой жилой башней в Европе", — подчеркнул заммэра.

Как сообщалось ранее, возведение объектов центрального ядра ММДЦ "Москва-Сити" планируется завершить к 2014 году.

Фото: ludirosta. ru

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