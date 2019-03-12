Половина новостроек Крыма раскупается регионами﻿

Спрос на недвижимость в Крыму остается высоким. Несмотря на рост стоимости жилья, почти половина сделок приходится на жителей других регионов России, информирует "Интерфакс".

По словам вице-премьера республики Евгения Кабанова, спрос рождает предложение. Интерес к крымской недвижимости традиционно был и остается высоким.

"Покупают жилье россияне, переезжающие в Крым на постоянное место жительства из других регионов. Приобретают апартаменты и квартиры того, чтобы инвестировать денежные средства и посещать Крым в летнее время для оздоровления.", — отметил чиновник.

За последние пять лет стоимость квадратного метра в Крыму увеличилась примерно в 2,5 раза. По мнению Кабанова, основной причиной роста являются изменения в строительном законодательстве, а не ввод Крымского моста.

Отмечается, что в Севастополе спрос на жилье от жителей других регионов РФ выше, чем в среднем по Крыму. Как уточнил президент Союза строителей города Александр Лившиц, статистика разделена на многоквартирные дома и ввод индивидуального жилья. Интерес к многоквартирному жилью можно оценить примерно 50 на 50, или даже 60 на 40 в пользу местных. То есть как минимум 40% жилья раскупается приезжими. И примерно 40 на 60 — индивидуальное жилье в пользу не местных.

Фото: realty.rbc.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Госпрограмма развития Крыма подорожает еще на 50 миллиардов рублей

Крымскому мосту дали гарантию в сто лет﻿

Stratfor: Россия никогда не отдаст Крым