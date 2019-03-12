Главными угрозами для владельцев имущества стали замыкания и стихийные бедствия

Страховщики назвали главные угрозы для владельцев недвижимости. В их число вошли короткие замыкания и стихийные бедствия, пишет "Российская газета".

Как отмечают эксперты, в прошлом году больше всего заявлений страховщикам было от граждан, недвижимое имущество которых пострадало от повреждений водой - 65 процентов.

На втором месте по числу заявлений стоят умышленные действия третьих лиц (12%). На третьем — стихийные бедствия (10%).

Около 7% заявлений в страховые компании пришлось на пожары и 6%. Основные причины — короткие замыкания. Больше всего обращений о пожарах зафиксированы в мае, июле и ноябре. В мае, сентябре и октябре возрастает количество умышленных действиях третьих лиц. В марте случается больше всего стихийных бедствий.

Риск короткого замыкания лидирует по величине возмещения — до 120 млн руб. за 2018 год. По мнению экспертов, это обусловлено значительным ущербом в случае данного происшествия. Замыкание электропроводки становится причиной уничтожения не только недвижимости, но и техники.

Фото:apc22.ru

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