Нью-йоркский небоскреб из "Человека-паука" продают $150 млн﻿

Владельцы знаменитого небоскреба Chrysler Building в Нью-Йорке продадут здание более чем за 150 миллионов долларов, информирует РИА Новости. Это меньше объявленной ранее суммы.

Сообщается, что контракт на приобретение небоскреба подписала компания RFR Holding LLC. Сейчас владельцами здания являются государственный инвестиционный совет Абу-Даби. Его доля составляет 90%. И нью-йоркская инвестиционная компания Tishman Speyer.

Особенность сделки заключается в том, что владельцам здания не принадлежит территория, на которой оно построено. В связи с этим они вынуждены выплачивать за ее аренду более 32 миллионов долларов. Эта сумма через десять дет может увеличиться до 41 миллиона.

Известно, что небоскреб Chrysler Building в стиле ар-деко был построен в 1930 году в восточной части Манхэттена. Он насчитывает 77 этажей. В течение почти года с момента постройки он считался высочайшим зданием в мире. Башня считается своеобразным символом Нью-Йорка. Она фигурировала в известных фильмах, среди них "Люди в черном 3" и "Человек-паук".

Фото: pinterest.com

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