Динамика открытий российских аутлетов может оказаться рекордной в 2019 году — прогноз﻿

Изменение потребительской модели, предполагающее сокращение расходов на одежду и обувь, стимулировало российский рынок аутлетов, пишет "Коммерсант". Формат аутлета предполагает торговый центр, где одежда различных брендов реализуется со скидкой в 15-25%.

На фоне растущей посещаемости динамика открытий скидочных брендовых магазинов в 2019 году может оказаться рекордной. Суммарный объем предложения вырасти более чем в 1,5 раза.

Как отмечают эксперты, рынок остается емким. Аутлеты в России пока есть только в трех городах. В то время как обеспеченность ими в восемь раз ниже, чем в Европе.

По прогнозам, в 2019 году в России может быть введено 70,5 тыс. кв. м торговых площадей формата "аутлет". Это на 24% больше аналогичного показателя прошлого года.

Ожидается, что основной объем ввода придется на столичный мегаполис. Здесь планируется строительство двух объектов площадью 50,3 тыс. кв. м.

Еще один аутлет на 20,3 тыс. кв. м должен быть сдан в Санкт-Петербурге.

Фото: avtotravel.com

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