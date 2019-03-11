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Источник Правда.Ру

Минстрой решил прекратить злоупотребления собраниями жильцов﻿

Недвижимость

В России изменился порядок оформления протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, сообщает РБК. Теперь к протоколу собраний в обязательном порядке необходимо прикрепить подписанные жильцами решения. 

Минстрой решил прекратить злоупотребления собраниями жильцов﻿. 400427.jpeg

Минстрой утвердил соответствующий документ по инициативе Генеральной прокуратуры. Как отмечено в докладе Генпрокуратуры, решения, принимавшиеся в форме очного голосования, отражались только в протоколе. Иными словами, документирование принятого собственниками решения не предусматривалось.

В связи с этим складывалась ситуация, что объемы документов в зависимости от избранной формы проведения собрания устанавливались по-разному. Это являлось коррупциогенным фактором.

В соответствии с новыми требованиями Минстроя, ко всем протоколам общих собраний собственников помещений в многоэтажке, вне зависимости от формы их проведения, теперь должны прикрепляться подписанные собственниками решения.

Ранее сообщалось, что в Госдуму был внесен документ, утверждающий даты проведения собраний жильцов. Этот законопроект направлен на то, чтобы избежать злоупотреблений общими собраниями. Помимо этого, сообщалось, что решения на собраниях жильцов многоэтажек будут принимать не менее десяти собственников жилья. 

Фото: park72.ru

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