Большинство россиян в два раза переплачивают за ряд коммунальных платежей, информирует РИА Новости. Такое заявление сделал глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.
По словам чиновника, в большинстве регионов тарифы ЖХК завышены. Руководитель ведомства подчеркнул, что в двух соседних деревнях тарифы на воду могут отличаться в десятки раз.
По мнению главы ФАС, такая ситуация складывается в том числе из-за того, что местные власти используют личные связи, чтобы "пробивать" завышенные показатели через региональные энергетические структуры.
Слухи о том, что граждане недоплачивают за услуги ЖКХ, не является правдой, подчеркнул Артемьев. В частности, он заявил, что на средства, которые переплачивают россияне, поставщики услуг строят собственные дома отдыха и содержат рестораны.
Игорь Артемьев добавил, что для решения этой проблемы ФАС подготовила законопроект об основах тарифного регулирования. В настоящее время законодательная инициатива проходит согласование в правительстве России.
Фото: gravny.tv
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