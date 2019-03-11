Звезда Голливуда Брюс Уиллис купил новый особняк в Лос-Анджелесе

Один из самых известных голливудских актеров Брюс Уиллис купил особняк в Лос-Анджелесе за $9,9 млн, сообщает РБК. В доме голливудской звезды семь спален, спа, сауна, два бассейна, тренажерный зал, а также гостиная с камином и домашний кинотеатр.

В новом жилище "крепкого орешка" также расположена гостиная с камином и роялем, кухня с современной бытовой техникой, просторная столовая, домашний кинотеатр и тренажерный зал. Помимо этого, в трехэтажном особняке есть спа-зона с крытым бассейном и сауной.

Общая площадь трехэтажного коттеджа составляет 13 тыс. кв. футов. Или 3,9 тыс. кв.м. В доме есть семь спален и 12 санузлов.

Отмечается, что учитывая местоположение особняка, голливудский актёр заплатил за него не такую уж и большую сумму. Как утверждают риэлторы, главный козырь дома — виды, которые открываются из его окон.

Сообщается, что у Брюса Виллиса в собственности несколько домов. Относительно недавно актёр продал тот, что располагался в Беверли Хиллз, за $16,5 млн.

Фото: teleprogramma.pro

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