Российские военные построили в Арктике почти 500 объектов инфраструктуры﻿

Министерство обороны России с 2012 года построило в Арктике 475 объектов военной инфраструктуры, сообщает ТАСС.
Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, всего в Арктике на островах Котельный, Земля Александры, Врангеля и мысе Шмидта за шесть лет возведено 475 объектов общей площадью более 710 тыс. кв. метров. В них размещены военнослужащие, техника и специальное вооружение.
Министр также сообщил, что строительство военной инфраструктуры ведется по всей территории страны. Включая зарубежные арктические районы и военные базы.
В конце 2017 года командующий Северным флотом Николай Евменов сообщал, что Россия развернет в Арктике дивизию ПВО. Ее соединения расположат на архипелаге Новая Земля. А также в поселках Тикси и Диксон.
Помимо этого, за последние несколько лет военные реконструировали в Арктике 19 авиационных баз.
Сергей Шойгу заявил также об усилении военной группировки в Крыму. Он сообщил, что и за последние шесть лет армия России получила на вооружение 108 баллистических ракет подводных лодок и 109 межконтинентальных баллистических ракет "Ярс".
Фото: ru.wikipedia.org
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