Вслед за хостелами в жилых домах могут запретить бары﻿﻿

Вслед за мини-отелями в многоквартирных домах могут запретить открывать бары и рестораны, пишет "Парламентская газета". Три соответствующих законопроекта внесены в Госдуму.
Законодатели считают, что питейные заведения, расположенные в многоэтажках, мешают спать жильцам — от них поступает множество подобных жалоб.
Помимо этого, между посетителями баров и собственниками квартир часто происходят стычки из-за того, что последние делают замечания по поводу шума и громкой музыки. В связи с этим парламентарии из Краснодарского края предлагают запретить розничную продажу алкоголя в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах с 23:00 до 11:00. А также в пристроенных помещениях.
С аналогичной инициативой выступили самарские депутаты, которые предложили ввести запрет на продажу алкоголя с 23:00 до 8:00 утра.
Отмечается также, что комитет Госдумы по экономической политике выступил с инициативой передать регионам право самим определять время продажи спиртного в ресторанах и барах в многоквартирных домах. Такое решение должны принимать сами собственники квартир на общем собрании.
Фото: dp.ru
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