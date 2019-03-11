В Беларуси может появиться рынок недостроенной недвижимости, сообщает "Интерфакс". Государство намерено забрать долгострои у застройщиков. Об этом заявил министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок.
По словам чиновника, Минстройархитектуры подготовило предложения в Совмин. В настоящее время они находятся в стадии обсуждения.
"Наши предложения довольно жесткие, радикальные. Разрешение о продлении сроков такого строительства не более одного раза. После того, как один раз сроки продлены местными органами, этот участок, либо этот недострой, должен изыматься и передаваться другому застройщику", — подчеркнул чиновник.
По мнению министра, это создаст в Беларуси рынок недостроенных административных зданий и жилых домов. Вместе с Госкомимуществом отрабатывается еще один законопроект, в котором может быть разрешена регистрация таких объектов в БРТИ, чтобы в дальнейшем они стали объектом купли-продажи.
"Пока у нас есть только административный нажим, который не всегда приводит к действенных мер", — отметил Микуленок.
Фото: sputnik.by
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