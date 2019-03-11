Механизм накопления ипотечных вкладов граждан начнет работать в 2020 году﻿

В России введут систему безотзывных банковских вкладов для накопления первоначального взноса на ипотеку, сообщает РБК. Благодаря таким депозитам можно будет быстрее накопить на первоначальный взнос. А после этого получить кредит на покупку жилья со сниженной ставкой.
В настоящее время многим гражданам приходится брать потребительский кредит для того, чтобы сделать первый взнос на покупку жилой недвижимости. По мнению экспертов, это снижает шансы получения ипотеки, так как речь идет о повышенной финансовой нагрузке на покупателя.
Авторы законодательной новеллы предлагают создать механизм, при котором можно будет намного быстрее накопить на первоначальный взнос. Для этого россияне смогут делать специальные банковские вклады.
В этом случае, как утверждают законотворцы, банки будут обязаны выплачивать повышенные проценты по такому виду депозита. А после определенного договором срока или достижения 20% суммы от цены квартиры выдать клиенту жилищный кредит на приобретение жилья.
Отмечается, что подобный вид депозитов также дает возможность вкладчикам получить ипотеку по сниженной ставке. Ожидается, что новый механизм начнет работать в 2020 году.
Фото: ipoteka.xyz
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