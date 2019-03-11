Дом на Рублевке выставлен в аренду за 8 млн руб. в месяц﻿

На рынке загородной недвижимости Московской области поставлен новый рекорд — стоимость найма коттеджа здесь достигла $120 тыс. месяц, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Penny Lane Realty.

Рейтинг самых дорогих арендных домов в Подмосковье возглавил коттедж в поселке "Сады Майендорф" по Рублево-Успенскому шоссе в 7 км от МКАД.

Второе место в списке наиболее дорогих предложений Подмосковья занял дом за $80 тыс. в месяц. Это коттедж в поселке "Никольская Слобода" на Новорижском шоссе в 10 км от МКАД.

Почетное третье место в рейтинге рекордсменов занял В особняк за $70 тыс. в месяц. Он расположен в поселке ParkVille Жуковка в 9 км от МКАД по Новорижскому шоссе.

Как сообщалось ранее, средний чек покупки самых дорогих загородных домов ближнего Подмосковья года $26,8 млн (1,7 млрд руб.). Основная часть (64%) этих объектов продается на Рублево-Успенском шоссе. Еще 18% — на Новорижском шоссе.

Остальные расположены на Сколковском, Ильинском и Минском и направлениях. Самый доступный объект из сотни самых с дорогих продавался за $12 млн (803 млн руб.). Самый высокий ценник — $173 млн (11,5 млрд руб.).

Фото:PENNY LANE REALTY

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