Будущую станцию метро "Стромынка" оформят в стиле хай-тек﻿

Станцию "Стромынка" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро оформят в стиле хай-тек, сообщает портал столичного правительства. Основными материалами в отделке станции станут стекло и металл.

Отмечается, что по замыслу архитекторов эскалаторы, ведущие на платформу и от платформы в вестибюль, отделят стеклянными галереями. Особенностью станет и то, что потолки в кассовом зале и на платформе покроют перфорированным алюминием. Иллюзию мерцающего звездного света будут создавать встроенные светодиодные лампочки.

Сообщается, что станция "Стромынка" разместится рядом с парком "Сокольники" и одноименной станцией Сокольнической линии московского метро.

Всего на новом участке Большой кольцевой линии будут располагаться шесть станций: "Шереметьевская", "Ржевская", "Стромынка", "Рубцовская", "Авиамоторная" и "Лефортово".

Напомним, что сама Большая кольцевая линия будет состоять из 31 станции. Ее общая протяженность составит около 70 км. Первый участок БКЛ от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале прошлого года. Строительство кольца планируется полностью завершить к 2024 году.

Фото:adcitymag.ru

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