Курорт на Волго-Балте станет центром речного туризма по Русскому Северу﻿

Российские власти решили выделить в ближайшие три года около 500 млн руб. на создание туристического комплекса "Русские берега", сообщает РБК. Новый масштабный проект реализуется в Вологодской области.

В проекте участвуют расположенные на Волго-Балтийском водном пути города Череповец, Белозерск, Шексна и Вытегра. В ближайшие три года за счет федерального бюджета здесь будут проведено комплексное благоустройство и реконструкция береговой линии. Всего до 2025 года в проект планируется привлечь около 10 млрд руб. частных инвестиций, а также средств регионального бюджета.

Инвестиции пойдут на возведение новых причалов для круизных теплоходов и яхтенных стоянок. А также отелей и других объектов туристическо-развлекательной инфраструктуры.

Территорию Вологодской области в рамках проекта "Русский берег" планируется разделить на шесть субкластеров. Это "Череповец — горячее сердце Русского Севера", "Приозерный" (Белозерский район), "Вытегорье — корабельная сторона", "Северная Фиваида" (Кирилловский район), "Берег русской старины" (Усть-Кубинский район) и "Русские берега. Никольская набережная" (Шекснинский район).

Отмечается, что во всех субкластерах приоритетным станет культурно-познавательный и круизный туризм.

Фото: locman.net

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