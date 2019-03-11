Девелоперы, признанные банкротами, по итогам 2018 года не смогли завершить в России возведение в целом 3,6 млн кв. м жилья, пишет "Коммерсант". Это соответствует почти половине объема ввода новостроек на самом крупном рынке в стране — в столичном мегаполисе.
Как отмечают эксперты рейтингового агентства стройкомплекса, портфель потенциальных банкротов достигает 7,8 млн квадратных метров. Отсюда следует, что массовый уход мелких и средних застройщиков может начаться уже летом этого года.
Самая тревожная ситуация сложилась у 111 застройщиков, которые в 2018 году были признаны несостоятельными. На их балансе 3,6 млн кв. м недостроев. А это 77,8 тыс. квартир. Аналитики отмечают, что эта цифра эквивалентна полугодовому объему ввода жилья в Москве или среднемесячному показателю по всей России.
Ситуация складывается таким образом, что под угрозой в 2018 году оказались еще 198 девелоперов. Их кредиторы сообщили о планах подать заявления о банкротстве. Эти компании строят 7,8 млн кв.м жилья. То есть в итоге 136 тыс. квартир.
Фото: pravo-rus.com
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