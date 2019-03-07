Звезду "Папиных дочек" выселяют из квартиры из-за долгов перед банком

В российской столице актера Сергея Фролова, его жену и ребенка выставили из квартиры на Дмитровском шоссе, сообщает Лента. ру. По слова актера, жильем незаконно завладело "Международное кредитное бюро" (МКБ).

Как рассказали друзья артиста, 6 марта неизвестные люди вырезали замки в квартире. Позже приехали судебные приставы и провели опись имущества. Актер вызвал полицию, но никто помочь ему не смог.

Актер рассказал, что в итоге актер с семьей остались на лестничной площадке без документов и вещей.

Ранее квартира принадлежала матери Фролова. По его словам, женщина взяла в МКБ кредит на ремонт в размере 600 тыс. рублей под 28% годовых, пишет телеканал "360". Однако ремонт в квартире так и не был сделан. Погасить кредит она не смогла.

Позже женщине предложили еще один займ на 1,2 млн рублей под залог недвижимости. Но через два месяца после заключения договора мама актера умерла. В 2017 году Фролов узнал, что квартира выставлена на торги.

Сергей Фролов известен по ролям в таких фильмах как "Шпион", "Саранча", "Везучий случай", "Ландыш серебристый 2". Актер снимался в сериале "Папины дочки".

Фото: sobesednik.ru

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