В российской столице актера Сергея Фролова, его жену и ребенка выставили из квартиры на Дмитровском шоссе, сообщает Лента. ру. По слова актера, жильем незаконно завладело "Международное кредитное бюро" (МКБ).
Как рассказали друзья артиста, 6 марта неизвестные люди вырезали замки в квартире. Позже приехали судебные приставы и провели опись имущества. Актер вызвал полицию, но никто помочь ему не смог.
Актер рассказал, что в итоге актер с семьей остались на лестничной площадке без документов и вещей.
Ранее квартира принадлежала матери Фролова. По его словам, женщина взяла в МКБ кредит на ремонт в размере 600 тыс. рублей под 28% годовых, пишет телеканал "360". Однако ремонт в квартире так и не был сделан. Погасить кредит она не смогла.
Позже женщине предложили еще один займ на 1,2 млн рублей под залог недвижимости. Но через два месяца после заключения договора мама актера умерла. В 2017 году Фролов узнал, что квартира выставлена на торги.
Сергей Фролов известен по ролям в таких фильмах как "Шпион", "Саранча", "Везучий случай", "Ландыш серебристый 2". Актер снимался в сериале "Папины дочки".
Фото: sobesednik.ru
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