Москвичи уступили сибирякам по спросу на жилье в Петербурге

В ТОП-10 городов по уровню спроса на объекты в Петербурге попали сразу 6 крупнейших сибирских населенных пунктов: Новосибирск, Иркутск, Тюмень, Красноярск, Томск и Сургут, говорится в исследовании компании "Метражи".
По оценкам экспертов, совокупная доля спроса покупательского интереса к объектам в Петербурге составила более 47%.
Ранее подобное исследование проводилось в сентябре прошлого года. Тогда абсолютным лидером была Москва. Доля спроса из столичного мегаполиса составила почти 28%. Также в пятерку вошли Самара, Тольятти, Ступино и Омск. В этом году ситуация изменилась. В лидеры на этот раз вышли только сибирские города.
По словам генерального директора ГК "Метражи" Евгения Морозова, покупатели из Сибири традиционно активны на петербургском рынке недвижимости. "Значительная доля приобретает недвижимость в нашем городе для того, чтобы отправить своих детей учиться в ВУЗы. Также есть категория молодых семей, которые целенаправленно переезжают в Петербург на ПМЖ", — отметил Евгений Морозов.
Фото: piterbu.ru
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