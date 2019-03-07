Бывший дом Скрипалей в британском Солсбери выставили на продажу

Бывший дом британского агента и бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в марте 2018 года в британском Солсбери, выставлен на продажу на сайте недвижимости, пишут "Известия". Однако об истории с отравлением в описании жилья ничего не сказано.

Сообщается, что дом продается за £341 тыс. Это составляет порядка 30 миллионов рублей. В объявлении отмечено, что в прошлый раз его купили в 2011 году за £260 тыс.

Как отмечают наблюдатели, на представленных фотографиях спальня, гостиная и кухня. Про историю с отравлением в описании жилья не сказано ни слова. Пользователям сети снимки показались подозрительными. Уже почти год здание опечатано белой пленкой, при этом на фотографиях ее нет. Вполне вероятно, что фото были сделаны заранее. Тем не менее остается неясным, с какой целью в таком случае были сделаны эти фотоснимки.

Как сообщалось ранее, Сергей Скрипаль и дочь Юлия были обнаружены без сознания в Солсбери в марте прошлого года. По версии следствия, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса "Новичок". Британская сторона утверждала, что вещество якобы было произведено в России.

Фото: tvzvezda. ru

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