Инвестиции в виски оказались выгоднее вложений в недвижимость — эксперты﻿

Инвестиции в редкие сорта шотландского виски оказались намного выгоднее, чем вложения в другие инструменты, сообщает ТАСС. Всемирно известный напиток обогнал по инвестиционной прибыльности произведения искусства, вино, раритетные автомобили и недвижимость.

По данным экспертов, а настоящее время наблюдается увеличение продаж произведенного в Шотландии виски в такие страны, как Индия (рост на 44%), Китай (35%) и Сингапур (24%). При этом 30% экспорта приходится на односолодовый вид напитка.

Наблюдатели считают, что именно виски-туризм стал одной из главных причин запуска в 2018 году прямого авиарейса между Пекином и Эдинбургом.

Отмечается, что в ноябре 2018 года был установлен мировой рекорд стоимости виски. На аукционе Christie's торгах бутылка виски The Macallan 1926 года ушла с молотка за £1,2 млн ($1,5 млн).

Газета The Times в связи с этим пишет, что цена бутылки крепкого напитка, произведенного на той же винокурне The Macallan в 2011 году к свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон, составляла £150 ($200). Сейчас же на аукционах за нее платят по £3 тыс. ($4 тыс.).

Фото: rbc.ru

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