Участок в 7 тыс. га получили вьетнамцы на молочный комплекс под Волоколамском

Московская область передала российскому представительству вьетнамского концерна TH True Milk еще один участок земли под создание молочного комплекса в Волоколамском районе, сообщает "Интерфакс".

Уточняется, что дополнительно 153 га земли в Волоколамском районе переданы обществу с ограниченной ответственностью "ТиЭйч-РУС Милк Фуд"под создание комплекса молочного животноводства и переработки молока. Соответствующее соглашение подписано между инвестором и областным правительством.

Ранее сообщалось, что вьетнамская компания планирует ввести в эксплуатацию первую очередь комплекса уже к 2020 году. Речь идет о ферме на 6 тыс. голов молочного стада, комбикормовом заводе мощностью 100 тыс. тонн в год, а также молокоперерабатывающем заводе мощностью 200 тонн в сутки.

Проектом предусмотрено создание более 700 рабочих мест. В общей сложности TH True Milk передано 6 942 га земли в Волоколамском районе.

TH Group - крупный вьетнамский производитель молочных продуктов. На долю бренда приходится более 50% внутреннего молочного рынка в стране.

Фото: riamo. ru

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