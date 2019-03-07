Участок в 7 тыс. га получили вьетнамцы на молочный комплекс под Волоколамском

Московская область передала российскому представительству вьетнамского концерна TH True Milk еще один участок земли под создание молочного комплекса в Волоколамском районе, сообщает "Интерфакс".
Уточняется, что дополнительно 153 га земли в Волоколамском районе переданы обществу с ограниченной ответственностью "ТиЭйч-РУС Милк Фуд"под создание комплекса молочного животноводства и переработки молока. Соответствующее соглашение подписано между инвестором и областным правительством.
Ранее сообщалось, что вьетнамская компания планирует ввести в эксплуатацию первую очередь комплекса уже к 2020 году. Речь идет о ферме на 6 тыс. голов молочного стада, комбикормовом заводе мощностью 100 тыс. тонн в год, а также молокоперерабатывающем заводе мощностью 200 тонн в сутки.
Проектом предусмотрено создание более 700 рабочих мест. В общей сложности TH True Milk передано 6 942 га земли в Волоколамском районе.
TH Group - крупный вьетнамский производитель молочных продуктов. На долю бренда приходится более 50% внутреннего молочного рынка в стране.
Фото: riamo. ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
|Исчезающий вид: останется ли Подмосковье без таунхаусов
|В Чечне появилась первая верблюжья ферма
Коттедж в Подмосковье можно арендовать за 30 тысяч в месяц
Спрос на загородную "вторичку" в Подмосковье упал на треть
По имеющейся информации, на вооружении у США на данный момент имеется оружие, которое запрещено ДРСМД.
Владимир Познер считает, что бедность россиян связана с отставанием России в производительности труда. Об этом телеведущий сообщил на своей странице в Instagram.
Пользователи сети Интернет, увидев фотографию, тут же начали соревноваться в остроумии.
В Эстонии проживает около 30 процентов русскоговорящих, 12 процентов могут голосовать. Но не нашлось лидеров, за которых им можно было бы голосовать, которые стали бы защищать их интересы. Об этом "Правде.Ру" рассказал правозащитник, эксперт по Прибалтике Дмитрий Линтер.