Площадки для раздельного сбора мусора в Подмосковье обозначили на онлайн-карте

Жители Подмосковья теперь могут получить подробную информацию о пунктах раздельного сбора мусора, приема вторсырья и опасных отходов на специальной интерактивной карте, сообщает портал правительства Московской области.

Онлайн-карта содержит данные о 10 тысячах площадках с раздельным сбором мусора, расположенных на территории Подмосковья. Список будет пополняться.

Отмечается, что кроме расположения площадки, на карте также указаны телефон местного оператора и его аккаунты в социальных сетях.

На интерактивной карте обозначены пункты приема вторичного сырья. Нанесено уже 70 точек с контактными данными. Это пункты приема бытовой электроники, оргтехники, металлолома, крупных объемы макулатуры и другого вторсырья. Мусор для дальнейшей переработки будет собираться в контейнеры синего цвета.

Помимо этого, на карте отмечены расположенные в Подмосковье пункты приема опасных отходов — свыше 250 адресов. Там принимают предметы, которые нельзя выбрасывать в обычные контейнеры. Это прежде всего ртутные термометры, батарейки, аккумуляторы, энергосберегающие лампы.

Фото:domodedovoriamo.ru

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