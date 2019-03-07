Площадки для раздельного сбора мусора в Подмосковье обозначили на онлайн-карте

Жители Подмосковья теперь могут получить подробную информацию о пунктах раздельного сбора мусора, приема вторсырья и опасных отходов на специальной интерактивной карте, сообщает портал правительства Московской области.
Онлайн-карта содержит данные о 10 тысячах площадках с раздельным сбором мусора, расположенных на территории Подмосковья. Список будет пополняться.
Отмечается, что кроме расположения площадки, на карте также указаны телефон местного оператора и его аккаунты в социальных сетях.
На интерактивной карте обозначены пункты приема вторичного сырья. Нанесено уже 70 точек с контактными данными. Это пункты приема бытовой электроники, оргтехники, металлолома, крупных объемы макулатуры и другого вторсырья. Мусор для дальнейшей переработки будет собираться в контейнеры синего цвета.
Помимо этого, на карте отмечены расположенные в Подмосковье пункты приема опасных отходов — свыше 250 адресов. Там принимают предметы, которые нельзя выбрасывать в обычные контейнеры. Это прежде всего ртутные термометры, батарейки, аккумуляторы, энергосберегающие лампы.
Фото:domodedovoriamo.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Пенсионерам Подмосковья компенсируют расходы за вывоз мусора
Жители регионов жалуются на случаи двойных платежек за вывоз мусора
Спрос на загородную "вторичку" в Подмосковье упал на треть
Аренда комнат в ближнем Подмосковье дорожает даже в городах без метро
По имеющейся информации, на вооружении у США на данный момент имеется оружие, которое запрещено ДРСМД.
Владимир Познер считает, что бедность россиян связана с отставанием России в производительности труда. Об этом телеведущий сообщил на своей странице в Instagram.
Пользователи сети Интернет, увидев фотографию, тут же начали соревноваться в остроумии.
В Эстонии проживает около 30 процентов русскоговорящих, 12 процентов могут голосовать. Но не нашлось лидеров, за которых им можно было бы голосовать, которые стали бы защищать их интересы. Об этом "Правде.Ру" рассказал правозащитник, эксперт по Прибалтике Дмитрий Линтер.