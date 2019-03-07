Подмосковье опередило другие регионы по комфортности городской среды

Абсолютным лидером рейтинга регионов России по реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2018 году стала Московская область, сообщает портал Минстроя России.

В министерстве отметили, что подмосковный регион набрал 82 балла из 122 возможных. Второе место заняла Тульская область. Она получившая 81 балл. Третью строчку рейтинга с 80 баллами разделили Красноярский край и Калужская область.

Как подчеркнули в Минстрое, проект "Формирование комфортной городской среды" работал на протяжении всего 2018 года. За год были благоустроены 19 тысяч дворов, 4 тысячи общественных территорий и 202 парка. По словам главы ведомства Владимира Якушева, эта работа продолжится и в 2019 году.

Напомним, что рейтинг составлялся по 28 критериям. В нем участвовал 81 регион. Не оценивались те субъекты РФ, которые не были получателями средств федерального бюджета на поддержку муниципальных программ по формированию комфортной городской среды. Это Москва, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ и Тюменская область.

Фото: stupino.bezformata.ru

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