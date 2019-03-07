Заключение сделок с недвижимостью женщины чаще доверяют мужчинам, при этом вопросы мониторинга и выбора берут на себя, информирует "Интерфакс-Недвижимость".
Организаторы столичных аукционов обратили внимание, что почти 70 % обращающихся к инвестиционным консультантам с вопросами о приобретении столичной недвижимости — женщины. Они задают вопросы по лотовой документации, оценивают экономическую и инвестиционную привлекательность активов, записываются на осмотры выставленных на аукционы помещений.
По данным Департамента города Москвы по конкурентной политике, в самих аукционах и процедурах подписания договоров женщины как правило передают полномочия мужчинам. Именно на мужскую половину приходится 70% процентов заключенных сделок по земельно-имущественным торгам Москвы.
При этом в департаменте подчеркнули, что в некоторых направлениях женщины участвуют в торгах наравне с мужчинами. В частности, каждая вторая сделка на аукционах за квартиры от ГУП "Моссоцгарантия" заключается с женщинами.
Каждую 4-ю сделку в аукционах за право торговли в парковых киосках, за аренду коммерческих помещений город заключает с женщинами.
Также, как утверждают эксперты по загородной недвижимости, в 9 из 10 сделок на подмосковной "загородке" решение о покупке принимает женщина.
Фото: urbanlook.ru
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