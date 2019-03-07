Россиянам предложат делать вклады на ипотечное жилье

Россияне смогут делать накопительные вклады в банках, которые станут первым взносом по ипотечным кредитам, сообщает РИА Недвижимость. Новый законопроект внесут в Госдуму в конце марта текущего года.
В соответствии с законопроектом, банки будут обязаны выплачивать повышенные проценты по такому виду вклада и после определенного договором срока или достижения 20% суммы от цены квартиры выдать клиенту жилищный кредит.
В документе уточняется, что у кредитных организаций будет право отказать в ипотеке. В свою очередь, вкладчики смогут досрочно снять деньги.
В соглашении сторон также будут прописаны сумма сбережений, с которой клиент может оформить ипотеку. А также их срок, размер ставки и сумма жилищного кредита.
Участвовать в программе смогут банки, которых допустил в систему страхования вкладов Центробанка.
Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин потребовал обеспечить ставку по ипотеке в 6% для семей, имеющих двух и более детей.
Фото: bankist.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Ипотека без первоначально взноса - правда или миф
|Красноярцам стала доступна ипотека в Крыму
Ипотека и новостройки в 2019 году подорожают - эксперты
|Ипотека для молодых семей: правила выдачи субсидий
По имеющейся информации, на вооружении у США на данный момент имеется оружие, которое запрещено ДРСМД.
Всемирный Банк и Большая Семерка призвали официальный Киев активизировать усилия по борьбе с коррупцией.
Пользователи сети Интернет, увидев фотографию, тут же начали соревноваться в остроумии.
В Эстонии проживает около 30 процентов русскоговорящих, 12 процентов могут голосовать. Но не нашлось лидеров, за которых им можно было бы голосовать, которые стали бы защищать их интересы. Об этом "Правде.Ру" рассказал правозащитник, эксперт по Прибалтике Дмитрий Линтер.