Россиянам предложат делать вклады на ипотечное жилье

Россияне смогут делать накопительные вклады в банках, которые станут первым взносом по ипотечным кредитам, сообщает РИА Недвижимость. Новый законопроект внесут в Госдуму в конце марта текущего года.

В соответствии с законопроектом, банки будут обязаны выплачивать повышенные проценты по такому виду вклада и после определенного договором срока или достижения 20% суммы от цены квартиры выдать клиенту жилищный кредит.

В документе уточняется, что у кредитных организаций будет право отказать в ипотеке. В свою очередь, вкладчики смогут досрочно снять деньги.

В соглашении сторон также будут прописаны сумма сбережений, с которой клиент может оформить ипотеку. А также их срок, размер ставки и сумма жилищного кредита.

Участвовать в программе смогут банки, которых допустил в систему страхования вкладов Центробанка.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин потребовал обеспечить ставку по ипотеке в 6% для семей, имеющих двух и более детей.

Фото: bankist.ru

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